Manipulation è il titolo del terzo album della band americana The Districts. Ascolta i primi due nuovi singoli.



Si chiamano The Districts, vengono da Lititz (Pennsylvania) e potrebbero far suonare qualsiasi genere in modo epico. E questo lo si deve sicuramente alle capacità dei quattro componenti: Rob Grote (voce e chitarra), Connor Jacubus (basso), Braden Lawrence (batteria) e Pat Cassidy (chitarra).

Dopo Telephone del 2012 e A Flourish and a Spoil del 2015, l’11 agosto 2017 è la volta del loro nuovo lavoro discografico dal titolo Manipulation, che sarà pubblicato da Fat Possum con distribuzione italiana affidata alla Goodfellas. Per farsi un’idea sul terzo album dei Districts basta ascoltare i primi due nuovi singoli: If Before I Wake e Ordinary Wake. Buon ascolto. (La redazione)

Popular Manipulations by The Districts