Saranno ben due i nuovi album in uscita il 14 luglio prossimo da parte del duo hip hop statunitense Shabazz Palaces: Quazarz vs. The Jealous Machines e Quazarz: Born on a Gangster Star, entrambi su Sub Pop Records con distribuzione italiana Audioglobe.

Il primo, Quazarz: Born On A Gangster Star, è stato prodotto dai Knife Knights (aka Ishmael Butler e Erik Blood) e registrato e mixato da Blood. Questo primo capitolo è l’introduzione e racconta la storia di Quazarz, una sentinella mandata su Amurderca come emissario musicale ma trova solo brutalità e morte.

Il secondo, Quazarz vs. The Jealous Machines, racconta la storia di questo guerriero astrale (Quazarz) che manda messaggi subliminali impugnando la sua spada sonica. L’album è stato prodotto da Palaceer Lazaro e Sunny Levine, mentre il missaggio è stato affidato sia allo stesso Levine che a Kamal Humphrey. Di seguito è possibile ascoltare in anteprima i primi due nuovi singoli, uno per ogni album in uscita. (La redazione)

Quazarz vs. The Jealous Machines by Shabazz Palaces

Quazarz: Born on a Gangster Star by Shabazz Palaces