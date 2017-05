Olden - Ci hanno fregato tutto, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 22 maggio scorso per Beta Produzioni, Ci hanno fregato tutto è il titolo del terzo album di Davide Sellari, in arte Olden. Un’istantanea attraverso la quale il cantautore perugino guarda con spirito critico e indignazione il mondo di oggi e le cose che lo circondano, cercando di essere uno stimolo soprattutto per la propria generazione. Una generazione spesso demotivata, piena di paure e allo stesso tempo iraconda.

E così, messo da parte il carattere intimistico del precedente Sono andato a letto presto, il non più così giovane Olden si rivolge questa volta al pubblico con sonorità ruvide e parole aspre affinché non si faccia schiacciare dal peso della sconfitta. Perché è questo di cui abbiamo bisogno ora: canzoni di musica rock ma anche di speranza. E Ci hanno fregato tutto ci riesce benissimo poiché non è altro che un invito a reagire, a rialzarsi, a credere ancora. Nonostante tutto e tutti. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

I nostri streaming