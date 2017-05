Mulatu Astatke: la prima ristampa ufficiale di Mulatu Of Ethiopia. Ascolta il disco in streaming integrale.



Il 19 maggio scorso la Strut Records ha ristampato ufficialmente, per la prima volta, Mulatu Of Ethiopia di Mulatu Astatke: lavoro discografico pubblicato nel 1972 e diventato nel tempo un vero e proprio riferimento della musica africana (e non solo) e di quel che poi venne definito ethio jazz.

L’album - registrato a New York dopo che il musicista etiope aveva studiato prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti d’America - è una fusione di suoni e di stili capaci di mettere insieme la cultura africana con quella portoricana e americana. Un capolavoro dalle sonorità latin jazz che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

