Si intitola Elefanti per cena, album ufficiale di debutto di Effenberg, progetto di Stefano Pomponi che già nel 2015 aveva scritto e suonato in giro per l’Italia un disco dal titolo Piazza affari chiude in calo, ma mai stampato né distribuito per volontà dello stesso autore.

Ora però c’è questo primo, vero, lavoro d’esordio a firma Effenberg. Otto canzoni che il musicista e cantante italiano ha iniziato a scrivere lo scorso anno ma che hanno visto la luce soltanto il 26 maggio scorso per A Buzz Supreme con distribuzione Audioglobe.

Un album di musica italiana dalle sfumature pop e folk, e talvolta perfino rock, attraverso cui Stefano Pomponi osserva la realtà con un atteggiamento cinico e disilluso, anche se poi dai testi traspaiono spiragli di luce e di felicità, soprattutto per le piccole cose della vita.

Elefanti per cena è un disco fatto di chitarre acustiche, spesso accompagnate da chitarre elettriche ruvide e dissonanti. Un album intenso che alterna momenti di solitudine e malinconia ad attimi di speranza e spensieratezza. Buon ascolto. (La redazione)

