Il programma completo del Todays Festival 2017



Tutto pronto per il Todays Festival 2017, senza dubbio uno dei migliori eventi italiani in ambito di musica live, indipendente e alternativa, che già nel 2016 aveva fatto parlare di sé con le oltre 30.000 presenze. Quest’anno si replica e considerato il programma di questa terza edizione, prevista come sempre a Torino nell’ultimo weekend agostano, esattamente dal 25 al 27 agosto 2017, il pubblico sarà con molta probabilità ancora più numeroso ed entusiasta.

Un festival che in Italia ha pochissimi paragoni, perché concerti come quelli proposti dal Todays Festival se ne possono contare davvero pochi nel nostro Bel Paese. E l’ennesima conferma ci è data immediatamente dalla presenza della regina indiscussa del rock, PJ Harvey, che si esibirà venerdì 25 agosto assieme a Mac Demarco, uno dei cantautori più eclettici e geniali della scena indie e alternative pop internazionale.

Per questo primo giorno di concerti la musica live made in Italy sarà affidata invece a Giovanni Truppi e Alice Bisi (aka Birthh). E poi ancora a farci compagnia ci saranno le geometrie e visuali di Byetone. Allo scoccare della mezzanotte saranno di scena Max Cooper, Shed, A Made Up Sound e Dbridge.

Sabato 26 agosto sarà la volta di Richiard Ashcroft, il carismatico leader dei mai dimenticati Verve, e dei Perfume Genius, artefici di un linguaggio pop universale. E poi ancora gli italiani Giorgio Poi e Wrongonyou per continuare con Roly Porter e MFO. Dopo la mezzanotte si viaggerà in compagnia di Karenn, Terence Fixmer, Mono Junk e Boston 168.

Domenica 27 agosto, l’ultimo giorno del festival, si partirà di pomeriggio con l’esibizione di Pop X, ma la sera a farla da padrone saranno senza dubbio Band of Horses, The Shins e Timber Timbre, tre formazioni che non vi capiterà di vedere tanto facilmente in giro per la nostra penisola. A chiudere quest’ultima data del Todays Festival 2017 ci saranno anche gli italiani Gomma e Andrea Laszlo De Simone.

Un festival alternativo che non mancherà di sorprendervi grazie alla partecipazione di artisti internazionali e italiani di talento. Tre giorni di concerti e di arte come pochi ce ne sono in Italia e di cui Musicletter.it quest’anno è partner. Per i dettagli e qualsiasi altra informazione vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Today Festival 2017. (La redazione)