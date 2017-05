Justin Townes Earle - Kids In The Street, 2017 (full album stream)



Figlio del ben noto Steve Earle, il cantautore americano Justin Townes torna sulla scena con un nuovo lavoro discografico dal titolo Kids In The Street. Prodotto e registrato da Mike Mogis, l’album si compone di ben 12 tracce che si muovono tra folk, alt. country, americana e rock and roll.

Pubblicato il 26 maggio 2017 da New West Records, Kids In The Street è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Kids In The Street by Justin Townes Earle