Ypsigrock Festival 2017 con Beach House, Ride, Digitalism, Car Seat Headrest, Preoccupations e molti altri ancora.



A Castelbuono, Palermo, tra il 10 e il 13 agosto 2017, arriva la ventunesima edizione di Ypsigrock: senza dubbio uno tra i migliori festival italiani di musica indipendente e alternativa di cui quest’anno Musicletter.it è lieto di essere mediapartner.

Una rassegna musicale lungimirante che nel corso degli anni non ha mai cambiato strada, portando avanti, per quanto possibile, due aspetti fondamentali per la propria continuità e sopravvivenza: qualità ed esclusività . Due caratteristiche che nel tempo hanno reso Ypsigrock un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona musica alternativa dal vivo. Non dimentichiamo, infatti, la nomination del 2016 all’European Festival Awards nella categoria “Best Small Festival” e le tante menzioni ricevute da magazine e webzine importanti come, per esempio, Pitchfork.

Dopo i recenti annunci, possiamo tranquillamente dire che anche questa nuova edizione di Ypsigrock terrà fede ai propri principi portando nella splendida cornice di Castelbuono nomi quali Beach House, Ride e Digitalism a cui si aggiungeranno Cigarettes After Sex, Car Seat Headrest, Cabbage, Preoccupations, Beak>, Amnesia Scanner e Aldous Harding. E poi ancora: Bry, Rejjie Snow, Klangstof, Christaux e altri in arrivo. Per ogni ulteriore dettaglio e informazione, vi invitiamo a consultare il sito del festival. (La redazione)