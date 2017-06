Monologue - Belle Époque, 2017 (full album stream)



Belle Époque è il titolo del disco di debutto del duo grossetano Monologue, in uscita il 5 giugno in versione digitale, distribuito da La Cupola Music e in anteprima streaming sul nostro blog a partire da oggi.

Un album completamente cantato in italiano, attraverso il quale la band dà sfogo a tutto il proprio eclettismo nell’intento di miscelare la tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica, dando vita a otto tracce dalle belle melodie e dai testi mai banali. Non a caso già dal titolo del disco, i Monologue sembrano alludere a nuova Belle Époque, decadente e in crisi di valori, e che segna il passaggio della fine di un’era e un futuro ancora imperscrutabile.

Ecco dunque che tra le visioni apocalittiche che fanno da cornice – Introduzione e Ferro e Fiamme, il primo singolo – trovano spazio, nella prima parte del disco, riflessioni esistenziali (Dici), senza risparmiare critiche sulla situazione del mondo (Torre Eiffel) e sulla vita nell’era digitale (Belle Époque).

Nella seconda parte, invece, la band sembra dare un motivo per reagire con un invito a non dimenticare il passato (Torniamo indietro), cercando di affrontare e guardare al futuro con fiducia e speranza (Tempi migliori, Primavera). Adesso, però, non ci resta che premere il tasto play e andarci ad ascoltare Belle Époque, l’atteso disco d’esordio del giovane e promettente duo pop italiano Monologue. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

