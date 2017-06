The Mountain Goats - Goths, 2017 (full album stream)



I Mountain Goats sono tornati! Questa volta però mettono piede sulla scena indie con un lavoro discografico diverso dal solito che, come si intuisce dal titolo, ha come punto di riferimento il gotich rock. Genere che più di ogni altro ha influenzato la gioventù della maggior parte dei componenti la formazione americana; del resto è lo stesso bassista del gruppo, Peter Hughes, ad affermalo in un comunicato stampa.

Ne escono fuori dodici canzoni sofisticate e dalle atmosfere oscure che pescano, qua e là , dalla new wave e dal post-punk e che fanno di questo Goths un delizioso album di musica pop/rock alternativa.

Prodotto Brandon Eggleston, missato da Scott Solter e pubblicato il 19 maggio 2017 da Merge Records con distribuzione italiana affidata alla Goodfellas, Goths è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Goths by The Mountain Goats

I nostri streaming