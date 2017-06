Ascolta l’EP d’esordio dei Figé de Mar



Come un navigante è il titolo dell’EP di debutto dei Figé de Mar. La band di La Spezia, capitanata dal cantante Lorenzo Traggiai che descrive il disco “il punto di arrivo di quanto abbiamo fatto fino a qui come gruppo, ma anche un punto di partenza”.

“Nelle canzoni - prosegue Lorenzo - sono già accennate le diverse direzioni artistiche che potremmo intraprendere in futuro”. Non ci resta quindi che attendere il prossimo passo dei Figé de Mar. Nel frattempo godiamoci queste cinque canzoni, che, a partire da oggi, sono in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)