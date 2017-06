Chastity Belt - I Used to Spend So Much Time Alone, 2017 (full album stream)



Le Chastity Belt sono Julia Shapiro, Gretchen Grimm, Lydia Lund e Annie Truscott e I Used to Spend So Much Time Alone è il loro terzo album pubblicato il 2 giugno 2017 dalla Hardly Art con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe.

Il disco della giovane formazione alterntive rock americana è stato registrato live dal produttore Matthew Simms (Wire) ed è un lavoro pervaso da una inusuale e oscura bellezza post-punk. Si capisce questa musica tanto quanto si capiscono i propri vent’anni: ci sono momenti di angoscia (This Time of Night) che si trasformano in realizzazioni elettrizzanti (Different Now) o leggere ambiguità (Stuck, scritta e cantata Grimm). I Used to Spend So Much Time Alone è un album serio e sincero che, a partire da oggi, è in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

I Used to Spend So Much Time Alone by Chastity Belt

