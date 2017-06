Poveroalbert - Ma è tutto ok, 2017 (full album stream)



Ma è tutto ok è il disco d’esordio dei campani Poveroalbert. Un lavoro che unisce sperimentazione musicale e scrittura autorale, per otto brani che partendo dalla forma canzone la decompongono, senza rinunciare ad aperture melodiche e con l’occhio rivolto alle sonorità britanniche degli ultimi anni. Il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

I nostri streaming