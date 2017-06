Japanese Breakfast con il nuovo album Soft Sounds From Another Planet. Ascolta i primi due singoli.



Soft Sounds From Another Planet è il titolo del nuovo e atteso album dei Japanese Breakfast, progetto solista della cantante Michelle Zauner che per l’occasione vede del chitarrista e produttore Craig Hendrix. Il disco sarà pubblicato il 14 luglio 2017 dalla Dead Oceans con distribuzione italiana affidata alla Goodfellas.

A oggi sono due i singoli che anticipano Soft Sounds From Another Planet: Machinist e Boyish, ques’ultimo estratto è stato scritto ispirandosi alle grandiosi ballate dell’immortale Roy Orbison. “Volevamo che il coro – scrive Michelle – avesse grandi arrangiamenti, armonie vocali e linee di synth perfette per creare un effetto melanconico che rispecchiasse il testo del brano. Boyish parla di gelosia e incompetenza sessuale. Parla di sentirsi brutti”. E non possiamo che farvi ascoltare i due brani in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Soft Sounds From Another Planet by Japanese Breakfast

