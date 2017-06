Do Make Say Think - Stubborn Persistent Illusions, 2017 (full album stream)



Formazione post-rock canadese, i Do Make Say Think lo scorso 19 maggio hanno dato alle stampe un nuovo e interessante album dal titolo Stubborn Persistent Illusions. Un lavoro che mescola sperimentazione rock, noise e avant-garde jazz in maniera personale e senza mai strafare.

Un disco pubblicato da Constellation Records e distribuito in Italia da Goodfellas, e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Nove tracce che vale la pena ascoltare. Sempre che siate nel mood giusto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

I nostri streaming