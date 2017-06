La top ten #4 degli album in streaming integrale su Musicletter.it | da gennaio a maggio 2017



La regola è sempre la stessa: realizzare una lista dei 10 migliori album in streaming integrale sul nostro blog e pubblicati, questa volta, da gennaio ad maggio 2017. Escludendo naturalmente i dischi già inseriti nelle top ten precedenti che potete consultare qui.

Come ripetiamo ormai ogni volta, queste nostre classifiche non sono altro che un modo per consigliare l’ascolto, e chissà forse anche qualche acquisto, ai tanti appassionati di buona musica che cercano, attraverso queste pagine, sonorità alternative a quelle che generalmente trovano spazio sui grandi canali mediatici. (La redazione)

TOP TEN #4 | FULL ALBUM STREAM (da gennaio a maggio 2017)

01. MAC DEMARCO - This Old Dog (Captured Tracks, 2017)



02. THE MOUNTAIN GOATS - Goats (Merge Records, 2017)



03. JESSICA MOSS - Pools of Light (Constellation Records, 2017)



04. DO MAKE SAY THINK - Stubborn Persistent Illusions (Constellation Records, 2017)



05. JUANA MOLINA - Halo (Crammed Discs, 2017)



06. BEATRIX PLAYERS - Magnified (2017)



07. DELAY TREES - Let Go (2017)



08. ARTO LINDSAY - Cuidado Madame (Ponderosa, 2017)



09. PISSED JEANS - Why Love Now (Sub Pop, 2017)



10. JUSTIN TOWNES EARLE - Kids In The Street (Ivory Records, 2017)



