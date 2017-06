La Canaglia - Bitterpop, 2017 (full album stream)



La Canaglia è un progetto cantautorale nato nel 2013 a Firenze che si pone l’obiettivo di esprimersi attraverso una forma-canzone di pop contemporaneo dai fondi malinconici. Non a caso Bitterpop, il loro disco d’esordio, è composto da dieci brani il cui minimo comune denominatore risulta essere un’attitudine malinconica che, tuttavia, si muove all’interno di sonorità che spaziano dal rock al pop.

Un album che pone particolare attenzione alla scrittura dei testi e che, a partire dal titolo, è permeato da un’atmosfera dolce-amara. Quella stessa atmosfera che pervade gran parte dei brani del disco, dove è facile individuare l’influenza di cantautori come Ciampi, Tenco e De Gregori, a cui si uniscono certe cose tipiche della scena pop/rock italiana degli anni Sessanta.

Tutto questo però senza perdere di attualità, perché Bitterpop è un lavoro che descrive e cattura i sentimenti dell’epoca in cui viviamo, come se fosse una specie di istantanea o di bozzetto impressionistico di questa nuova società. Che poi, pensandoci bene, tanto nuova non lo è.

Bitterpop de La Canaglia uscirà il 16 giugno 2017 su etichetta La Clinica Dischi, in attesa della pubblicazione è possibile ascoltarlo in anteprima streaming sul nostro blog. (La redazione)

