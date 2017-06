Agnes Obel aprirà Ferrara Sotto Le Stelle 2017. Ascolta i primi tre album in streaming integrale.



Manca poco al primo della serie di concerti in programma a Ferrara Sotto Le Stelle 2017 che vedrà subito protagonista, per un’unica e imperdibile in Italia, Agnes Obel, una delle musiciste più talentuose del panorama contemporaneo che riesce a unire con gusto, eleganza e raffinatezza folk, pop e musica colta.

Una cantautrice che già con l’esordio Philharmonics (2010) aveva incantato il grande pubblico vendendo 10.000 copie e guadagnandosi quindi numerosi riconoscimenti. Non da meno è stato il successivo Aventine del 2013 che nonostante il successo commerciale ha trovato però un maggior consenso da parte della critica specializzata.

Nonostante però un uno-due travolgente e fulminante, la produttrice e pianista di Copenaghen lo scorso 2016 ha dato alle stampe un nuovo lavoro discografico dal titolo Citizen Of Glass che, a differenza dei precedenti, risulta essere un album più ambizioso e per questo, forse, meno popolare e commerciale.

Del resto è la stessa artista danese a dirlo: “Concettualmente volevo mettere alla prova me stessa partendo da questo punto di partenza: declinare il tema del vetro in ogni canzone e in direzioni diverse. Nei testi, negli strumenti, facendo le cose in maniera del tutto inedita per me. È di certo l’album più ambizioso che abbia composto sino a oggi.”

Agnes Obel è una cantautrice autentica che cerca e dona piacere attraverso la fragilità della musica, scavando nel profondo dell’anima e suscitando emozioni con uno stile ricercato e attuale ma di facile presa. Per accorgervene basterà fare un salto martedì 20 giugno 2017 al Cortile del Castello Estense di Ferrara. E le stelle vi sembreranno ancora più vicine. (La redazione)

PS - È possibile ascoltare ciascun album di Agnes Obel cliccando sui relativi titoli contenuti nell’articolo.

