Ypsigrock Festival 2017: tra storia, arte, natura e soprattutto tanta buona musica.



Ypsigrock Festival è giunto alla sua 21sima edizione nell’incantevole cornice del borgo medioevale di Castelbuono. Quattro giorni di concerti, dj set, mostre e altro ancora previsti dal 10 al 13 agosto 2017, anche se la giornata inaugurale sarà dedicata all’apertura dell’area camping con relativo party di benvenuto.

I palchi saranno quattro, ma state certi che non correrete affatto il rischio di perdervi nessuno dei concerti in programma. E il motivo è semplice: le esibizioni dei singoli artisti non saranno mai in contemporanea!

In attesa di nuovi annunci, andiamo subito a vedere la lineup giornaliera del 2017.

Venerdì 11 agosto

- Ride, Bry, Preoccupations, Cabbage… (altri nomi in arrivo)

Sabato 12 agosto

- Digitalism, Rejjie Snow, Beak, Amnesia Scanner, Christaux… (altri nomi in arrivo)

Domenica 13 agosto

- Beach House, Cigarettes After Sex, Car Seat Headrest, Aldous Harding, Klanstof… (altri nomi in arrivo)

Un cartellone di musica alternativa e indipendente come pochi altri ce ne sono in Italia e che già così, senza ulteriori annunci, potrebbe bastare a convincervi a prenotare quattro giorni di vacanza in Sicilia.

Precisamente dal 10 al 13 agosto a Castelbuono, piccolo e incantevole abitato della provincia di Palermo, che sorge alle pendici del colle Milocca nel Parco della Madonie a poca distanza da bellissime spiaggie della costa tirrenica siciliana. Un luogo da sogno. Tra storia, arte, natura e soprattutto tanta buona musica. Quella che piace a noi, per intenderci. (La redazione)

Tweet Share





Cerca e compra un disco, un dvd, un accessorio di abbigliamento