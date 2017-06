Canzoni Perse, il nuovo album del cantautore milanese Cesare Malfatti. Ascolta il primo singolo.



Sarà pubblicato il 6 ottobre 2017 su Riff Records il nuovo album di Cesare Malfatti dal titolo Canzoni Perse. Una manciata di canzoni lasciate in un cassetto che ora, invece, prendono luce e vita grazie alla sensibilità del cantautore milanese e alla collaborazione di Chiara castello (cori) e Stefano Giovannardi (synth).

Un disco dalle atmosfere sofisticate in cui la canzone d’autore si mescola delicatamente con un’elettronica ipnotica e notturna. E Ricordo è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro di Cesare Malfatti, che ha affidato il missaggio a Mario Conte, senza dubbio uno dei produttori più interessanti in questo periodo in Italia in ambito di ricerca musicale. (La redazione)

