Il nuovo graffiante album di Sugaray Rayford



Sugaray Rayford è un musicista di soul/blues di prim’ordine. Uno di quelli che non ha nulla da invidiare a grandi come Solomon Burke, Muddy Waters, Otis Redding e Teddy Pendergrass. Perché la sua è musica dell’anima. Quella che ti fa battere forte il cuore e che ti scuote dal torpore quotidiano.

E per rendersene conto basta ascoltare The World That We Live In, nuovo album del musicista texano in uscita su Blind Faith Records, grazie al nostro Luca Sapio che lo ha voluto a tutti i costi in Italia per registrare queste dieci splendide canzoni che si agitano tra soul, blues elettrico e rythmn and blues.

Un album che già suona come un classico: potente, graffiante e carezzevole proprio come la voce di Sugaray Rayford che sembra provenire da un’altra epoca. Un’artista che andrebbe scoperto a partire da questa lieta meraviglia registrata, missata e prodotta in Italia. (La redazione)

