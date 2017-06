Torino, città d’arte e cultura, ospita lo splendido Todays Festival 2017. Guarda il cartellone giornaliero.



Quello che si svolgerà a Torino, nell’ultimo weekend di agosto, sarà uno degli eventi musicali più caldi, coinvolgenti ed emozionanti dell’anno. Il Todays Festival 2017, infatti, si candida come l’appuntamento estivo ideale dove coniugare grande musica dal vivo, arte a 360 gradi e relax.

Tre giorni, dal 25 al 27 agosto, di grande appeal artistico che trasformeranno la bellissima città d’arte e cultura italiana, già capitale del regno d’Italia, come il luogo perfetto della scena musicale alternativa e indipendente.

Tre giorni di festival per cinque location uniche: lo Spazio 211 (un grande prato e un’area verde, uno delle poche lande metropolitane rimaste preservate), l’ex Fabbrica Incet (struttura industriale riqualificata e ora centro culturale polifunzionale) e la Galleria d’arte Gagliardi e Domke (adiacente all’ex area Incet), il Parco Aurelio Peccei (realizzato su un’area un tempo occupata dalle officine Iveco-Telaie) la Piscina Sempione (un’oasi verde in mezzo alla città).

Adesso però andiamo a vedere nello specifico il cartellone giornaliero di questa terza edizione del Todays Festival che ospiterà live, dj set, installazioni, performance, percorsi d’arte e cultura davvero suggestivi.

VENERDÌ 25 AGOSTO

Galleria d’Arte Gagliardi e Domke

h 14-18 SUONARE LA LUCE c/o ARCA STUDIOS

h 14-18 ELECTRONIC WIND CHIMES

h 14-18 STILL LIVE / ART REPORTS

h 14-18 FÖN II – Max & Phillip Schulze

h 14-18 TECNO PROFEZIE

h 14-18 MUSIC: WHAT’S NEXT?

h 14-18 SPAGHETTI DISCO

h 14-18 ROCK ’N’ ROLL HALL OF FAME

Spazio 211

h 14-18 SUONARE LA LUCE c/o ARCA STUDIOS

h 14-18 ELECTRONIC WIND CHIMES

h 14-18 STILL LIVE / ART REPORTS

h 14-18 FÖN II – Max & Phillip Schulze

h 14-18 TECNO PROFEZIE

h 14-18 MUSIC: WHAT’S NEXT?

h 14-18 SPAGHETTI DISCO

h 14-18 ROCK ’N’ ROLL HALL OF FAME

Parco Peccei

23:00 BYETONE a/v show (anteprima italiana)

00.00 MAX COOPER performs Emergence AV live

01.00 DBRIDGE djset

02.00 A MADE UP SOUND -2562- djset

03.00 SHED -Head High- djset

SABATO 26 AGOSTO

Galleria d’Arte Gagliardi e Domke

h 14-18 SUONARE LA LUCE c/o ARCA STUDIOS

h 14-18 ELECTRONIC WIND CHIMES

h 14-18 STILL LIVE / ART REPORTS

h 14-18 FÖN II – Max & Phillip Schulze

h 14-18 TECNO PROFEZIE

h 14-18 SPAGHETTI DISCO

h 14-18 ROCK ’N’ ROLL HALL OF FAME

h 14-18 IO SONO LA MUSICA CHE ASCOLTO

h 14-18 ELUSIVE BALANCE

Spazio 211

19:00 WRONGONYOU

19.30 GIORGIO POI

20.15 PERFUME GENIUS (data unica italiana)

21.30 RICHARD ASHCROFT (data unica italiana)

Parco Peccei

23:00 ROLY PORTER & MARCEL WEBER -MFO- (data unica italiana)

Ex Fabbrica Incet

00.00 MONO JUNK live set

01.00 BOSTON 168 live set

02.00 TERENCE FIXMER live set

03.00 KARENN -Blawan & Pariah- live set

DOMENICA 27 AGOSTO 2017

Galleria d’Arte Gagliardi e Domke

h 14-18 SUONARE LA LUCE c/o ARCA STUDIOS

h 14-18 ELECTRONIC WIND CHIMES

h 14-18 STILL LIVE / ART REPORTS

h 14-18 FÖN II – Max & Phillip Schulze

h 14-18 TECNO PROFEZIE

h 14-18 MOD02

h 14-18 SPAGHETTI DISCO

h 14-18 ROCK ’N’ ROLL HALL OF FAME

Piscina Sempione

16:00 POP X -evento speciale-

Spazio 211

18:30 ANDREA LASZLO DE SIMONE

19.15 GOMMA

20.00 TIMBER TIMBRE

21.15 THE SHINS (data unica italiana)

23.00 BAND OF HORSES (data unica italiana)

Un’edizione che non ha nulla da invidiare a quelle precedenti e che, anzi, probabilmente sarà ricordata come una delle più belle realizzate, anche se sappiamo benissimo che quelli del Todays non si fermeranno mica qui e sapranno stupirci sempre di più.

Per ora, intanto, “accontentiamoci” di PJ Harvey, Mac DeMarco, Richard Ashcroft, Timber Timbre, Perfume Genius, The Shins, Band of Horses… Per ogni ulteriore informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del festival. (La redazione)

