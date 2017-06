Ride - Weather Diaries, 2017 (full album stream)



A distanza di ventuno anni da Tarantula (1996) e ben ventisette dal loro esordio al fulmicotone Nowhere (1990), i britannici Ride tornano con un nuovo lavoro discografico.

Si intitola Weather Diaries ed è il quinto album della carriera della storica formazione shoegaze/alternative rock. Undici nuove tracce scritte da Andy Bell, Mark Gardener, Laurence Colbert e Steve Queralt, prodotte dal dj londinese Erol Alkan e pubblicate il 16 giugno 2017 da Wichita Recordings.

La band inglese si esibirà in Italia, in esclusiva, a Ypsigrock Festival di Castelbuono l’11 agosto 2017. Data che segnerà il ritorno dei Ride nel nostro Paese dopo 18 anni di assenza.

In attesa di vederli calcare nuovamente il palcoscenico italiano, non ci resta che iniziare a riascoltare tutti i loro dischi, compreso Weather Diaries che, a partire da oggi, è in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Weather Diaries by Ride

Tweet Share