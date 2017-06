Audiodrama - Il Limite, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 19 maggio 2017 da Terre Sommerse, Il Limite è l’album d’esordio della band romana Audiodrama, frutto delle molteplici esperienze musicali dei componenti della band maturate in contesti nazionali e internazionali in diversi anni di concerti e ricerca.

Un lavoro composto da 12 tracce sostanzialmente pop/rock, ricche di chitarre elettriche e di ritmiche serrate, a cui fanno da contraltare atmosfere più intimistiche e melodiche. Un disco che, tuttavia, si muove tra indie rock e pop, tra sonorità internazionali e influenze tipicamente italiane, tra testi introspettivi e una comunicazione diretta e consapevole.

Un album che come si intuisce dal titolo è ispirato al concetto di limite, inteso come equilibrio instabile sul quale tutti noi ci sentiamo sospesi e dove possono annidarsi paura, vuoto emozionale, inconscio. Sentimenti di smarrimento universali che, in qualche modo, si riflettono nella società in cui viviamo e che è sempre più incapace di esprimersi, in quanto bloccata nella contemplazione del proprio riflesso, chiusa in se stessa.

Be’, concetti profondi e filosofici a cui fanno da contraltare le sonorità di immediate, dirette e di facile presa de Il Limite, interessante esordio degli Audiodrama che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

