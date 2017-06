A settembre il nuovo album di Ariel Pink dedicato a Bobby Jameson. Ascolta il primo singolo.



Dedicated to Bobby Jameson sarà il titolo del nuovo album dell’eclettico musicista americano Ariel Marcus Rosenberg, conosciuto come Ariel Pink. L’uscita è prevista il 15 settembre 2017 per Mexican Summer con distribuzione italiana affidata alla Goodfellas.

L’album, come è facile intuire, è un tributo a Bobby Jameson, musicista, scrittore e artista di culto della controcultura americana degli anni ‘60, scomparso nel 2015 dopo essersi allontanato dalla scene per 35 anni.

“Il suo libro e la sua vita - ha dichiarato Ariel Pink - risuonavano così tanto dentro di me da avvertire la necessità di dedicargli il mio ultimo album”. In attesa dell’uscita di Dedicated to Bobby Jameson, ascoltiamoci il primo singolo intitolato Another Weekend. Buon ascolto. (La redazione)

Dedicated To Bobby Jameson by Ariel Pink

