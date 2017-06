Festival musicali europei: prezzo per artista



Estate, periodo di festival musicali all’aperto, con tanto di campeggio. Sicuramente alcuni di voi hanno già partecipato ad alcuni, o hanno in mente di organizzare un viaggio per godersi più giorni di musica. Ma quale scegliere tra i tanti? Per aiutarvi a decidere Shopalike ha selezionato 22 festival musicali d’Europa che offrono la migliore esperienza rispetto alla spesa!

Come è stata fatta la comparazione?

Prima di tutto, è stata stilata la lista dei più importanti Festival Europei , sulla base del numero di visitatori, like di Facebook e numero di artisti. Quindi, è stato preso in considerazione il biglietto standard per ognungo dei festival. Il biglietto standard non include nessun early bird o ticket giornaliero, ma il prezzo per i diversi giorni dell’evento con campeggio incluso. Se il festival non prevede un biglietto con il campeggio incluso, il prezzo del campeggio è stato aggiuntto al biglietto standard. Quindi, il prezzo totale è stato diviso per il numero di artisti presenti. Il ranking finale dei 22 festival è basato quindi sul prezzo per artista!

Il numero di artisti giustifica a volte l’alto prezzo, ma non sempre….

I paesi con il prezzo più basso per artista sono Repubblica Ceca, Romania e Spagna. Il “vincitore” della classifica è l’EXIT Festival, che si terrà in Serbia dal 5 al 9 luglio. Gli artisti infatti sono ben 192, per 0,68€ per ognuno. All’opposto, i paesi meno economici sono Norvegia, Italia e Germania. La classifica mostra chiaramente che un prezzo del biglietto molto alto non deve sempre spaventare. Ad esempio, Primavera Sound e Glastonbury hanno generalmente prezzi più alti. Rispettivamente in questo caso 195€ e 299€. Ma ne vale la pena per il grande numero di artisti presenti. Al contrario, altri festival offrono un numero limitato di artisti rispetto al prezzo, ragione per cui sono più in basso nel ranking. Tuttavia, è bene ricordare che la classifica – essendo prettamente quantitativa – non può tenere conto della qualità delle peformance e ovviamente dei gusti personali. (Fonte: shopalike.it)

