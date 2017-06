Unica data italiana degli Alt-J a Ferrara Sotto Le Stelle 2017. Ad aprire il concerto ci saranno i Lemon Twigs



Dopo la fresca pubblicazione del loro nuovo album, i britannici Alt-J stanno per arrivare per l’unica data in Italia a Ferrara Sotto Le Stelle in cui presenteranno dal vivo Relaxer, disco uscito il 2 maggio scorso su Infectious Music.

L’appuntamento con gli Alt-J (stilizzato anche ∆) è per il 28 giugno 2017 in piazza Castello a Ferrara, dove ad attenderli ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Quello perdutamente innamorato del loro caratteristico sound ipnotico in grado di mettere insieme cantautorato folk, psychedelic pop ed elettronica downtempo, il tutto arricchito arricchito dall’inconfondibile voce di Joe Newman. Ad aprire il concerto ci sarà , udite udite, la band alternative rock americana The Lemon Twigs. (La redazione)

