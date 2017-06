Sgt. Pepper 50 anni: un libro per celebrare i 50 anni del capolavoro dei Beatles.



Per festeggiare i 50 anni del più grande album di tutti i tempi, Hoepli ha pubblicato Sgt. Pepper 50 anni, un volume che - come recita il sottotitolo - racconta la storia, la musica, le suggestioni e l’eredità del capolavoro dei Beatles.

Un libro che getta una nuova luce sul disco e sulla formazione di Liverpool, analizzando il contesto culturale che ha portato alla sua creazione ed esaminando le molteplici e diverse influenze che hanno contribuito a plasmare il sound di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

[i]Sgt Pepper 50 anni raccoglie i contributi dei massimi conoscitori non solo dei Beatles ma anche della psichedelia e della Pop Art. Non a caso è stato scritto da un team internazionale di esperti di musica come Mike McInnerney, Bill De Main e Gillian G. Gaar.

Fra le pagine di quest’opera rivivono stili, atmosfere, mood e sound dei magnifici anni Sessanta che hanno portato il 1° giugno del 1967 alla pubblicazione di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un vero e proprio punto di riferimento della popular music che ha dettato le regole per il futuro della musica. (La redazione)

