L’album di debutto dei Filthy Friends, supergruppo formato da Corin Tucker, Peter Buck, Kurt Bloch, Scott McCaughey e Bill Rieflin.



Il 25 agosto prossimo sarà pubblicato da Kill Rock Stars, Invitation, l’album di debutto degli americani Filthy Friends, supergruppo composto da Corin Tucker (Sleater-Kinney), Peter Buck (R.E.M.), Kurt Bloch (The Fastbacks), Scott McCaughey (Young Fresh Fellows, The Minus 5) e Bill Rieflin (King Crimson).

Dodici canzoni che uniscono stili e anime diverse ma che saranno capaci di emozionarvi come poche altre oggigiorno. Per esempio, provate ad ascoltare The Arrival, il primo singolo estratto da Invitation, e diteci cosa ne pensate. (La redazione)

Invitation by Filthy Friends

Tweet Share