Nuovo album per i Fleet Foxes e unica data italiana a Ferrara Sotto Le Stelle 2017



Pubblicato il 16 giugno 2017 su Nonesuch Records, Crack-Up è il terzo e atteso lavoro sulla lunga distanza degli americani Fleet Foxes. L’album arriva a distanza di sei anni da Helplessness Blues (2011) e quasi dieci dal sorprendente e omonimo esordio datato 2008.

Acclamato da più parti come il loro disco più complesso e coinvolgente o addirittura come la band più originale del secolo, i Fleet Foxes di Robin Pecknold, che ha scritto tutte le undici canzoni di Crack-Up, si esibiranno dal vivo a Ferrara Sotto le Stelle 2017 per quella che sarà l’unica data italiana della band folk rock a stelle e strisce.

L’appuntamento è previsto per il 3 luglio 2017 a Ferrara in piazza Castello con l’apertura affidata al cantautore Hamilton Leithauser. Di seguito invece è possibile ascoltare Third Of May, brano estratto dal nuovo album dei Fleet Foxes ed eseguito durante il celebre programma televisivo americano The Late Show with Stephen Colbert. (La redazione)

