Il cantautore svedese Jens Lekman al Siren Festival 2017



Annuncio a sorpresa per il Siren Festival 2017 di Vasto, Chieti. Domenica 30 luglio, presso la Chiesa di San Giuseppe, si esibirà il cantautore pop svedese Jens Lekman.

Il musicista scandinavo lo scorso 17 febbraio ha pubblicato su Secretly Canadian Life Will See You Now, album acclamato da pubblico e critica specializzata, e considerato da dirvesi magazine come uno dei suoi lavori migliori.

Un altro gran nome che si va ad aggiungere alla line up di uno dei migliori festival italiani di musica indipendente e alternativa. Occhio però perché l’ingresso al concerto di Jens Lekman riservato ai possessori di abbonamento. (La redazione)

Life Will See You Now by Jens Lekman

