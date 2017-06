Tips for Winter, il video che anticipa l’uscita dell’EP di Nino Bruno e le 8 Tracce.



Tips for Winter è il nuovo singolo di Nino Bruno e le 8 Tracce, tratto dall’EP Eh Dei. Mini CD contenente quattro brani tuonanti, in mezzo ai quali spicca l’arrangiamento dell’aria rinascimentale Flow my tears di J. Dowland scritta nel 1596 come pezzo strumentale col titolo Lachrimae pavane.

Eh Dei sarà pubblicato venerdì 30 giugno per Goodfellas. nel frattempo è possibile godersi questa prima traccia in streaming integrale. Buon ascolto. (La redazione)