Nuovo album in arrivo per i This is not a Brothel. Ascolta il primo singolo | News

Sarà pubblicato il 29 settembre prossimo, su I Make Records, il secondo album dei This is not a Brothel e si chiamerà Far is here. Un disco di gentiluomini che, a distanza di tre anni dal lavoro d’esordio, si sono dati appuntamento in una casa nel nulla per aprire tutti insieme l’armadio e fare i conti con i propri scheletri, con quello che per loro significa fare musica nel 2017, lontano dalle mode nel tempo e nello spazio.

Il primo singolo estratto da Far is here si intitola Head High ed è in streaming sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

