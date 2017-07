Thegiornalisti a Ferrara Sotto Le Stelle 2017 | News



Il 6 luglio prossimo a Ferrara Sotto le Stelle 2017 sarà la volta dei Thegiornalisti con il loro dream pop di matrice anni ’80 sospeso tra romanticismo, malinconia e buonumore.

Una band che è partita dalla scena indie pop romana per poi approdare al mainstream nazionale riempendo club, piazze, palazzetti di tutta Italia. L’appuntamento è in Piazza Castello a Ferrara, dopodiché il festival si trasferirà al Cortile del Castello Estense per gli ultimi due imperdibili concerti: Le luci della centrale elettrica (19 luglio) e White Lies (27 luglio).

Per ora intanto non ci resta che attendere l’esibizione dei tanto amati (ma anche invidiati e “odiati”) Thegiornalisti che con con i loro brani scanzonati e accattivanti stanno scalando le classifiche e trascinando le folle. (La redazione)

