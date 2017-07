Con Adam Naas ed Edda si completa la line up di Ypsigrock 2017 | News



Si completa con gli ultimi annunci la lineup della XXI edizione di Ypsigrock, il boutique festival dell’estate italiana, che si svolgerà a Castelbuono dal 10 al 13 agosto prossimo in alcuni splendidi e ricercati angoli del paesino siciliano.

La direzione artistica di Ypsigrock aggiunge in line up anche il francese Adam Naas, artista intimo dall’anima scura e romantica, ed Edda, che si esibirà in un esclusivo e intimo set all’interno del suggestivo atrio del Castello dei Ventimiglia, simbolo di Castelbuono e del Festival.

Oggi è anche il giorno dell’annuncio dei vincitori di “Avanti il Prossimo… 2017”, la talent competition dedicata alle band emergenti, che quest’anno ha raccolto oltre 250 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. A vincere il concorso sono stati: HÅN, Éstel Luz e Sergio Beercock. Mentre la giuria ha assegnato alcune menzioni speciali ai progetti: Nularse, Bruce Harper, Kassiel e When Due che si esibiranno sul Cuzzocrea Stage, lo storico palco elettronico posto all’interno dell’Ypsicamping.

Infine la direzione artistica del festival ha attribuito una menzione speciale anche a Bobbypin, progetto canadese, che verrà prodotto anche con il contributo dell’Ambasciata canadese in Italia, in rappresentanza della scena musicale emergente del paese dell’acero. Di seguito la line up definitiva giornaliera del festival. (La redazione)

Giovedì 10 agosto 2017

WELCOME PARTY: SHIRT VS T-SHIRT resident djset X ANNIVERSARY EDITION / WHEN DUE

Venerdì 11 agosto 2017

RIDE / BRY / PREOCCUPATIONS / CABBAGE / HÅN / SERGIO BEERCOCK / NULARSE

Sabato 12 agosto 2017

DIGITALISM / REJJIE SNOW / BEAK / ADAM NAAS / AMNESIA SCANNER / CHRISTAUX / ÉSTEL LUZ / BRUCE HARPER

Domenica 13 agosto 2017

BEACH HOUSE / CIGARETTES AFTER SEX / CAR SEAT HEADREST / ALDOUS HARDING / KLANGSTOF / EDDA / BOBBYPIN / KASSIEL

Tweet Share