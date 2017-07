Il nuovo video di Cranchi dedicato a Luigi Malabrocca, l’antieroe del ciclismo italiano | News



Lo scorso febbraio Massimiliano Cranchi ha dato alle stampe Spiegazioni Improbabili, quarto disco della carriera ma primo lavoro come solista.

Dopo la pubblicazione dei primi due video, Anna e Ferrara, √® la volta di un nuovo singolo estratto sempre dalla sua ultima fatica discografica. Un brano dedicato all’antieroe per eccellenza del ciclismo italiano: Luigi Malabrocca, l’uomo per cui √® stata inventata la “maglia nera” e per cui questa espressione √® entrata nel linguaggio comune per designare gli ultimi.

Il pezzo nasce dalla lettura del libro di Benito Mazzi dal titolo Coppi, Bartali, Carollo e Malabrocca. Un racconto su un ciclismo epico, tanto per i vincenti quanto per i perdenti. Per coloro grazie ai quali la lotta per l’ultimo posto era divenuta avvincente come quella per il primo. (La redazione)

Tweet Share