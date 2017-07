In arrivo il secondo album di Johann Sebastian Punk. Ascolta il nuovo singolo | News



Johann Sebastian Punk, alter ego di Massimiliano Raffa, da queste parti lo conosciamo benissimo, soprattutto come gran estimatore e cultore della stessa musica indipendente e alternativa (e non solo) che da un decennio a questa parte cerchiamo di diffondere attraverso queste pagine.

Poi, nel 2014, la sorpresa con More Lovely and More Temperate, dove il nostro Massimiliano mette in mostra anche il suo lato artistico calandosi nei panni di un estroverso Johann Sebastian Punk. Un disco d’esordio che ha stupito e disorientato tutti, pubblico e critica specializzata, per via delle sue canzoni d’autore intime, sperimentali e volutamente instabili, quasi schizofreniche.

Un cantautore glam con il gusto della provocazione (quello punk, per intenderci) che è riuscito a guadagnarsi non solo una posizione di rilievo nella nostra top ten del 2014 ma soprattutto una inaspettata candidatura nella cinquina finale del Premio Tenco come Miglior Opera Prima, nonostante l’uso della lingua inglese.

Ora siamo nel 2017 e Massimiliano Raffa è tornato a farci visita, sempre nelle vesti J.S. Punk, con un nuovo brano dal titolo Confession che anticipa l’uscita del suo secondo album, Phoney Music

Entertainment, prevista a ottobre prossimo. Un suggestivo singolo psych pop che sembra mettere insieme 3/4 di Robyn Hitchcock e un 1/4 di Polyphonic Spree. (Johnny Vinile)

Tweet Share