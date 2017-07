Blue-Eyed Boy, il nuovo album dello svedese Buford Pope. Guarda il video | News



Il 29 settembre prossimo sarà pubblicato Blue-Eyed Boy, il settimo album del cantautore Buford Pope.

Still Got Dreams è il primo singolo estratto dal nuovo album del musicista svedese. Un disco che si preannuncia come il suo lavoro più spontaneo e immediato.

Il video di Still Got Dreams è stato girato dal regista Michel Cavalli presso Helsingborg, città del sud della Svezia, dove vive lo stesso Buford Pope. (La redazione)

