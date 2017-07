Nuovo album in arrivo per gli UNKLE. Guarda il video | News



Sarà pubblicato il 18 agosto prossimo il nuovo lavoro discografico degli UNKLE, progetto dell’inglese James Lavelle. L’album si intitola The Road Part 1 e vede la partecipazione di personaggi davvero importanti tra cui Keaton Henson, Andrew Innes (Primal Scream), Liela Moss (The Duke Spirit), Mark Lanegan ed Eska.

The Road Part 1 conterrà 15 brani che, oltre a celebrare la ricca storia degli UNKLE, introduce nuovi talenti come Elliott Power e Mïnk. Il disco uscirà su etichetta Songs for the Def con distribuzione italiana affidata a Goodfellas. Guarda il video del nuovo singolo Looking For The Rain. (La redazione)

