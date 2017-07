Miss Flower, il nuovo video del quartetto vicentino GoodbyeVisa | News



Miss Flower è il nuovo video del quartetto vicentino GoodbyeVisa, la perfetta colonna sonora dell’estate in arrivo. La canzone, già presente in una prima versione nell’EP The Disketto, trova il suo appropriato corredo per la versione elettrica presente nel loro primo LP GoodbyeVisa grazie al bellissimo video animato a opera di Beatrice Xompero.

Una storia di amore platonico, nella quale il protagonista alla ricerca della sua amata Miss Flower - persona misteriosa della quale non viene mai rivelato il volto - vive una serie di situazioni di condivisione immaginarie, senza mai riuscire realmente a raggiungerla, fino alla conclusione del video che lascia aperta una porta di speranza con un invito a non abbandonare mai i propri sogni. (La redazione)

Clicca qui e guarda il video

