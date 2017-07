L’album di debutto dell’australiana Gordi. Ascolta i primi due singoli | News



L’australiana Sohpie Payten, in arte Gordi, il 25 agosto prossimo darà alle stampe il suo album d’esordio su Jagjaguwar con distribuzione italiana affidata a Goodfellas.

Il disco si intitolerà Reservoir e conterrà undici tracce che si muovono tra pop e indie folk. On My Side e Heaven I Know sono i primi due singoli che anticipano l’uscita del debutto sulla lunga distanza della musicista australiana. Buon ascolto. (La reazione).

Reservoir by Gordi

