La top ten #5 degli album in streaming integrale su Musicletter.it | da gennaio a giugno 2017 | News



Ecco la nuova top ten dei migliori album in streaming integrale sul nostro blog. È la numero 5 e include questa volta i dischi pubblicati da gennaio a giugno 2017 che, naturalmente, non sono stati inseriti nelle quattro classifiche precedenti (vedi qui). Buon ascolto. (La redazione)

TOP TEN #5 | FULL ALBUM STREAM (da gennaio a giugno 2017)

01. POND - The Weather (Marathon Artists, 2017)



02. NOGA EREZ - Off The Radar (City Slang, 2017)



03. JLIN - Black Origami (Planet Mu, 2017)



04. FOREST SWORDS - Compassion (Ninja Tune, 2017)



05. OXBOW - Thin Black Duke (Hydra Head Records, 2017)



06. MARIKA HACKMAN - I’m Not Your Man (Sub Pop, 2017)



07. FLOATING POINTS - Reflections - Mojave Desert (Pluto, 2017)



08. GOOSE - Dopo il diluvio (Seahorse Recordings, 2017)



09. BROTHER ALI - All The Beauty In This Whole Life (Rhymesayers Entertainment, 2017)



10. RIDE - Weather Diaries (Wichita Recordings, 2017)



