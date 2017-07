Al Siren Festival 2017 Ã¨ in programma anche il Siren Beach. Guarda il cartellone | News

Al Siren Festival 2017 è in programma anche il Siren Beach. Guarda il cartellone | News



Quest’anno, nell’ambito del Siren Festival 2017, in programma come ormai bene sapete dal 28 al 30 luglio prossimo, sono previsti anche concerti e dj set a Vasto Marina, precisamente presso il Lido Sabbia D’Oro, a partire dalle ore 14:00.

L’iniziativa prende il nome di Siren Beach, sarà in diretta su Radio Sonica e vedrà esibirsi tanti musicisti, gruppi e producer come da line up giornaliera che segue. Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Siren Festival. (La redazione)

PROGRAMMA SIREN BEACH

Venerdì 28 luglio

Dalle ore 14 alle 18 • ANDREA LASZLO DE SIMONE - COLOMBRE – MAIOLE - MESA

00:30 / 04:00 • ALIOSCIA DJ SET (CASINO ROYALE) - MIZ KIARA

Sabato 29 luglio

Dalle ore 14 alle 18 • PERSIAN PELICAN – OLD FASHIONED LOVER BOY –PIETRO BERSELLI – MATTEO VALLICELLI - GOMMA

00:030 / 04:00 • DEMONOLOGY HIFI – NEW ELECTRONIC ORDER dj

Domenica 30 luglio

Dalle ore 12:00 fino al tramonto • FESTA IN SPIAGGIA A BASE DI CUMBIA CON CACAO MENTAL - ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA ALL STARS – Mr ISLAND dj SET

Tweet Share