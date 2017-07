I have a heart, il nuovo video di Fab | News



Proprio in questi in questi giorni, a distanza di tre anni circa dalla pubblicazione del disco d’esordio di Fab, è uscito un video nuovo di zecca che sta ottenendo interessanti riscontri di critica discografica e non solo. Si intitola I have a heart ed è estratto da Bless del 2014, debutto del cantautore italiano da cui viene preso un concentrato di bellissimo pop di fattura acustica e allo stesso tempo rude.

Fab canta in inglese ma soprattutto pensa e scrive con un piglio che ha ben poco a che vedere con il nostro bel paese. I have a heart è un bellissimo video girato a Londra, un bellissimo cocktail la cui matrice portante è il romanticismo pop di Bryan Adams misto appunto alle trascendenze folk dell’era moderna.

Un clip che nasconde tra le righe significati di vita e di futuro ricchi di rimandi al quotidiano di ognuno, perché in fondo ciascuno dentro I have a heart può trovarci qualcosa di suo. La musica scritta in collaborazione con Grey Renda sposa a pieno le parole del cantautore calabrese ma più di tutto è l’incontro con il messaggio e con il cuore del pubblico a rendere tangibile una magia di cui avevo proprio bisogno. Buon ascolto. E buona visione. (Alessandro Riva)

Tweet Share