Clustersun - Surfacing to Breathe, 2017 | News | Streaming



Pubblicato lo scorso 19 maggio per Seahorse Recordings, Surfacing to Breathe è il secondo album dei catanesi Clustersun.

Il nuovo disco arriva a tre di distanza da Out Of Your Ego ed espande ancor di più la propria miscela di riveberi shoegaze, spacerock, feedback noise e atmosfere psichedeliche.

Un lavoro che segue quelle traiettorie sonore di formazioni ben più note e storiche come Slowdive, My Bloody Valentine, Ride, The Jesus And Mary Chain, The Brian Jonestowne Massacre, Spiritualized fino a quelle più recenti e meno conosciute quali Ringo Deathstarr, A Place To Bury Strangers, Cheathas, Minor Victories e Flyying Colours. Il tutto mescolato e rielaborato in maniera personale e piacevole. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Surfacing To Breathe by CLUSTERSUN

Tweet Share