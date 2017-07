Un’estate viva con il Viteculture Festival 2017 di Roma. Tanti concerti fino al 15 settembre | News



Sarà un programma ricco di concerti quello del Viteculture Festival del 2017, iniziato presso l’Ex Dogana di Roma lo scorso 30 giugno e che si concluderà il 15 settembre prossimo.

Un cartellone in continuo aggiornamento che manterrà viva l’estate romana, a dimostrazione che anche nella Capitale d’Italia le cose belle e culturalmente alternative in fondo si fanno. Domani, 16 luglio, sarà la volta dei Primal Scream dello stravagante e trascinante leader Bobby Gillespie. Voi, intanto, tenete d’occhio il programma. (Johnny Vinile)

PROGRAMMA (IN CONTINUO AGGIORNAMENTO)

·16/07/2017 PRIMAL SCREAM

·17/07/2017 JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE

·18/07/2017 MECNA + DARGEN D’AMICO

·20/07/2017 KAMASI WASHINGTON

·21/07/2017 GEMITAIZ+MADMAN+PRIESTESS

·22/07/2017 ROMABRUCIA con GiorgioPoi

·23/07/2017 ROMABRUCIA con CarlBravexFranco126

·24/07/2017 CIGARETTES AFTER SEX

·27/07/2017 BOOMDABASH

·28/07/2017 ELIO E LESTORIE TESE

·29/07/2017 THE STARS FROM THE COMMITMENTS

·02/08/2017 ALBOROSIE

·04/08/2017 APRES LA CLASSE

·06/08/2017 SUDSOUNDSYSTEM

·09/09/2017 LEVANTE