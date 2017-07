Secondo singolo estratto da Unniform. L’album piÃ¹ radicale di Tricky | News

Secondo singolo estratto da Unniform. L’album più radicale di Tricky | News



In attesa della pubblicazione del tredicesimo album di Tricky - previsto il 22 settembre prossimo su False Idols/!K7 con distribuzione italiana Audioglobe - arriva When We Die, secondo brano che vede la partecipazione di Martina Topley-Bird e che anticipa l’uscita di Unniform.

Il nuovo album viene presentato alla stampa come un delicato, arrogante e intricato album che vede Tricky fare il suo passo più radicale: un viaggio verso la felicità e la soddisfazione.

Oltre a Martina Topley-Bird, collaborano al disco anche Francesca Belmonte, Asia Argento, Terra Lopez, Mina Rosa, Smoky Mo, Scriptonite e Avalon Lurks. Un lavoro che il musicista e produttore britannico ha registrato e composto tra Berlino e Mosca. (Johnny Vinile)

