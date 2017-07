Svelati i finalisti della Targa Mei Musicletter 2017, premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web | News



L’ampia giuria di giornalisti e critici iscritti al Forum del giornalismo musicale di Faenza ha scelto i finalisti della quinta edizione della Targa Mei Musicletter.

Le nomination sono dieci per ciascuna delle tre categorie in concorso: “Miglior sito web collettivo”, “Miglior blog personale” e “Miglior ufficio stampa” (premio speciale 2017).

La Targa Mei Musicletter è un premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web, ideato e coordinato dal 2013 da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it con il supporto di Giordano Sangiorgi del Mei (Meeting degli indipendenti), ragion per cui si è ritenuto opportuno - scusandoci con i votanti - di escludere dalla lista dei finalisti il blog personale dell’ideatore della targa nonché il sito che ha dato il nome al suddetto riconoscimento.

I finalisti saranno sottoposti a una seconda e ultima fase di votazione da parte della stessa giuria.

I vincitori, che saranno resi noti entro la prima metà di settembre, verranno premiati a Faenza durante il Forum del giornalismo musicale, che sarà coordinato da Enrico Deregibus nell’ambito della nuova edizione del Mei (Meeting degli indipendenti), in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2017.

Come da prassi ormai consolidata, sono stati esclusi gli attuali detentori della Targa Mei Musicletter. Per consultare la lista di tutti i vincitori delle passate edizioni, basta cliccare qui.

FINALISTI TARGA MEI MUSICLETTER 2017

MIGLIOR SITO WEB DEL 2017

• Deer Waves (deerwaves.com)

• IndieForBunnies (indieforbunnies.com)

• Kalporz (kalporz.com)

• OndaRock (ondarock.it)

• Rockit.it (rockit.it)

• Rockol (rockol.it)

• Roots Highway (rootshighway.it)

• SentireAscoltare (sentireascoltare.com)

• Soundwall (soundwall.it)

• Spazio Rock (spaziorock.it)

MIGLIOR BLOG PERSONALE DEL 2017

• Chi va con lo zoppo… di Donato Zoppo (donatozoppo.blogspot.it)

• L’ultima Thule di Federico Guglielmi (lultimathule.wordpress.com)

• Music Won’t Save You di Raffaello Russo (musicwontsaveyou.com)

• On the road di Marinella Venegoni (lastampa.it/blogs/on-the-road)

• Ornitorinco Nano di Antonio Silvestri (ornitorinconano.com)

• Reverendo Lys di Franco Dimauro (reverendolys.wordpress.com)

• The Red River Shore di Paolo Vites (gamblin–ramblin.blogspot.it/)

• Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo (unavoltahosuonatoilsassofono.wordpress.com)

• Venato Maestro Oppure di Eddy Cilìa (venerato-maestro-oppure.com)

• Zambo’s Place di Mauro Zambellini (zambosplace.blogspot.it)

MIGLIOR UFFICIO STAMPA (PREMIO SPECIALE DEL 2017)

• A Buzz Supreme

• Big Time

• Daniele Mignardi PromoPressAgency

• Fleisch Agency

• Ja.La Media Activities

• L’Altoparlante

• Libellula Press

• Marte Press

• Sfera Cubica

• Sporco Impossibile

