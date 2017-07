Thundercat dal vivo a Milano il prossimo autunno | News



Lo statunitense Stephen Bruner, aka Thundercat, collaboratore di tantissimi validi musicisti come, giusto per fare qualche nome, Kendrick Lamar, Kamasi Washington e Childish Gambino, sarĂ in Italia il prossimo autunno per presentare Drunk, la sua ultima fatica discografica acclamata dal pubblico e dalla critica specializzata.

L’appuntamento con l’artista americano è il 25 novembre 2017 al Base di Milano. Un musicista che nasce di suo dal jazz ma intercetta gli stimoli della contemporaneitĂ e anche del songwriting pop-soul. (Johnny Vinile)

