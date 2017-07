Gli Wire dal vivo a Roma. La storica formazione post-punk inglese a Villa Ada 2017 | News



Lo scorso marzo gli Wire hanno pubblicato Silver/Lead, un album di buon livello che sicuramente può essere annoverato tra i lavori più interessanti della storica formazione inglese.

Un disco che arriva a quarant’anni dall’incommensurabile e storico esordio Pink Flag (1977), a partire dal quale la band di Londra ha influenzato formazioni come Sonic Youth, R.E.M. e Blur.

Colin Newman e compagni saranno a Roma mercoledì 26 luglio per presentare il loro nuovo lavoro discografico, e non solo, presso il laghetto di Villa Ada. Un appuntamento imperdibile per una band seminale di quel percorso culturale, artistico e sonoro che va dal punk al post-punk, passando per la new wave. (Johnny Vinile)

